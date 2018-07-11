Минкомсвязи предлагает сократить внешний трафик рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило проект национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года, который в числе прочего предполагает более жесткие требования к информационной безопасности.

Об этом в среду сообщает издание «Коммерсант.ru».

В частности, сообщается, что Минкомсвязи предлагает сократить в российском сегменте интернета долю внутрисетевого трафика, который маршрутизируется через зарубежные серверы, до пяти процентов к 2024 году.

При этом издание напоминает, что в январе текущего 2018 года был утвержден план, также предполагающий сокращение внешнего трафика рунета, но до 10%.

Также сообщается, что в проекте нацпрограммы «Цифровая экономика» содержатся предложения относительно создания в России безопасной и устойчивой ИКТ-инфраструктуры, которая позволит передавать большие объемы информации с высокой скоростью, а также их обрабатывать и хранить, и предложения по переходу государственных структур на отечественное программное обеспечение в рамках усиления мер информационной безопасности.