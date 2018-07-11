Мы в соц.сетях:
FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

 СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших

СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

 СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших

СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
11:25   11 Июля 2018
Россия

Минкомсвязи предлагает сократить внешний трафик рунета

Минкомсвязи предлагает сократить внешний трафик рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представило проект национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года, который в числе прочего предполагает более жесткие требования к информационной безопасности.

Об этом в среду сообщает издание «Коммерсант.ru».

В частности, сообщается, что Минкомсвязи предлагает сократить в российском сегменте интернета  долю внутрисетевого трафика, который маршрутизируется через зарубежные серверы, до пяти процентов к 2024 году.

При этом издание напоминает, что в январе текущего 2018 года был утвержден план, также предполагающий сокращение внешнего трафика рунета, но до 10%.

Также сообщается, что в проекте нацпрограммы «Цифровая экономика» содержатся предложения относительно создания в России безопасной и устойчивой ИКТ-инфраструктуры, которая позволит передавать большие объемы информации с высокой скоростью, а также их обрабатывать и хранить, и предложения по переходу государственных структур на отечественное программное обеспечение в рамках усиления мер информационной безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #минкомсвязи #интернет #общество #сокращение #рунет #цифровая экономика #информационная безопасность #национальная программа #внешний трафик
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...