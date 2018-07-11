Россия полностью контролирует Германию — Трамп
После строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2» в Германию поступит более 70 процентов природного газа из РФ, напомнил американский лидер Дональд Трамп во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По его словам, Берлин заключил газовую сделку с Москвой, что «крайне прискорбно». Вашингтон защищает Германию, Францию, а между тем страны заключили соглашение с Россией на строительство газопровода.
«Вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России», — подчеркнул Трамп.
Президент США считает, что Германия «заложник» РФ, поэтому Североатлантический альянс должен «обратить на это внимание». Трамп напомнил, что Берлин платит в бюджет НАТО только процент от ВВП. Германия — богатая страна, поэтому должна немедленно увеличить военные расходы.
«Скажите мне, это справедливо? Это неприемлемо!», — заключил президент США.
Bilateral Breakfast with NATO Secretary General in Brussels, Belgium... pic.twitter.com/l0EP3lzhCM— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018