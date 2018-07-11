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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
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11:25   11 Июля 2018
Весь мир

Россия полностью контролирует Германию — Трамп

Россия полностью контролирует Германию — Трамп

После строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2» в Германию поступит более 70 процентов природного газа из РФ, напомнил американский лидер Дональд Трамп во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, Берлин заключил газовую сделку с Москвой, что «крайне прискорбно». Вашингтон защищает Германию, Францию, а между тем страны заключили соглашение с Россией на строительство газопровода.

«Вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России», — подчеркнул Трамп.

Россия полностью контролирует Германию — Трамп

Президент США считает, что Германия «заложник» РФ, поэтому Североатлантический альянс должен «обратить на это внимание». Трамп напомнил, что Берлин платит в бюджет НАТО только процент от ВВП. Германия — богатая страна, поэтому должна немедленно увеличить военные расходы.

«Скажите мне, это справедливо? Это неприемлемо!», —  заключил президент США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #германия #трамп #газ #северный поток - 2
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