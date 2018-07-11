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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
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11:18   11 Июля 2018
Весь мир

МИД РФ зеркально ответит на высылку дипломатов из Греции

МИД РФ зеркально ответит на высылку дипломатов из Греции

Россия ответит на действия Греции также же, как и на высылку дипломатов из любой другой страны, рассказали во внешнеполитической ведомстве РФ.

Ранее в среду афинская газета Kathimerini сообщила о решение правительства Греции выслать двух российских дипломатов из страны, а также запретить въезд еще двум. Согласно данным издания, Афины обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Якобы россияне пытались подкупить правительственных чиновников. Никаких обоснований этим обвинениям, однако, не приводится.

МИД РФ объявил, что зеркально ответит на действия греков. В ведомстве напомнили, что также РФ поступала и весной текущего года, когда другие страны начали массово высылать российских дипломатов, обвиняя Москву в нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Автор: Юлия Халус
#россия #дипломаты #политика #мид рф #греция #весь мир
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