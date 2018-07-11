МИД РФ зеркально ответит на высылку дипломатов из Греции

Россия ответит на действия Греции также же, как и на высылку дипломатов из любой другой страны, рассказали во внешнеполитической ведомстве РФ.

Ранее в среду афинская газета Kathimerini сообщила о решение правительства Греции выслать двух российских дипломатов из страны, а также запретить въезд еще двум. Согласно данным издания, Афины обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Якобы россияне пытались подкупить правительственных чиновников. Никаких обоснований этим обвинениям, однако, не приводится.

МИД РФ объявил, что зеркально ответит на действия греков. В ведомстве напомнили, что также РФ поступала и весной текущего года, когда другие страны начали массово высылать российских дипломатов, обвиняя Москву в нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.