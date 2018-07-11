Депутаты предлагают штрафовать за злоупотребление правом на митинги‍

Штрафы будут варьироваться до 100 тысяч рублей. Инициативу поддержал комитет по госстроительству и законодательству.

Благодаря законопроекту Кодекс РФ об административных правонарушениях могут дополнить статьей «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия». Тех, кто подаст заявку о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, а также тех, кто не соблюдает сроки подачи такого уведомления или не предупреждает об отмене мероприятия, будут штрафовать.

Для граждан штраф составит 5000–25000 рублей. Для должностных лиц — 10000–30000 рублей, а для юрлиц — 20000–100000 рублей.

После того, как стороны согласовывают время и место митинга, власти обязаны обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. В частности, установить металлоискатели, обеспечить медицинскую помощь. Деньги на это выделяют из бюджета. Кроме того, средства необходимы для зарплаты тех, кто охраняет порядок, а также медиков.

По словам депутатов, сейчас участились случаи, когда право на проведение публичных мероприятий используют недобросовестно — уполномоченные органы делают всех необходимое, однако митинг не проводится.