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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

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11:23   11 Июля 2018
Россия

Депутаты предлагают штрафовать за злоупотребление правом на митинги‍

Депутаты предлагают штрафовать за злоупотребление правом на митинги‍

Штрафы будут варьироваться до 100 тысяч рублей. Инициативу поддержал комитет по госстроительству и законодательству.

Благодаря законопроекту Кодекс РФ об административных правонарушениях могут дополнить статьей «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия». Тех, кто подаст заявку о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, а также тех, кто не соблюдает сроки подачи такого уведомления или не предупреждает об отмене мероприятия, будут штрафовать. 

Для граждан штраф составит 5000–25000 рублей. Для должностных лиц — 10000–30000 рублей, а для юрлиц — 20000–100000 рублей.

Депутаты предлагают штрафовать за злоупотребление правом на митинги‍

После того, как стороны согласовывают время и место митинга, власти обязаны обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. В частности, установить металлоискатели, обеспечить медицинскую помощь. Деньги на это выделяют из бюджета. Кроме того, средства необходимы для зарплаты  тех, кто охраняет порядок, а также медиков.

По словам депутатов, сейчас участились случаи, когда право на проведение публичных мероприятий используют недобросовестно — уполномоченные органы делают всех необходимое, однако митинг не проводится.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #митинг #общество
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