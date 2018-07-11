Мы в соц.сетях:
FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

 СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших

СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

 СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших

СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
11:14   11 Июля 2018
Россия

Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной

Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной

Министр обороны считает, что только выполнение Киевом минских соглашений поможет избежать «геноцида русского населения» в государстве. Слова Шойгу привело итальянское издание Giornale.

Глава Минобороны РФ напомнил, что у России и Украины общая история. Народы вместе переживали тяжелые испытания, отстаивали свободу во Второй мировой войне. Шойгу убежден, что никогда не будет взаимной вражды или конфронтации.

Министр коснулся и минских соглашений, отметив, что Украина уклоняется от их выполнения. Администрация Киева находит выдуманные предлоги, голословно обвиняя Россию. Страна не хочет наладить диалог с Луганском и Донецком, хотя без них решить проблему попросту невозможно. Москва же постоянно призывает Киев к выполнению минских договоренностей.

Шойгу надеется, что страны Европы, особенно «нормандской четверки», повлияют на власти Украины, чтобы мирно решить внутренний конфликт в Донбассе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #донбасс #украина #шойгу #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...