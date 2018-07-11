Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной

Министр обороны считает, что только выполнение Киевом минских соглашений поможет избежать «геноцида русского населения» в государстве. Слова Шойгу привело итальянское издание Giornale.

Глава Минобороны РФ напомнил, что у России и Украины общая история. Народы вместе переживали тяжелые испытания, отстаивали свободу во Второй мировой войне. Шойгу убежден, что никогда не будет взаимной вражды или конфронтации.

Министр коснулся и минских соглашений, отметив, что Украина уклоняется от их выполнения. Администрация Киева находит выдуманные предлоги, голословно обвиняя Россию. Страна не хочет наладить диалог с Луганском и Донецком, хотя без них решить проблему попросту невозможно. Москва же постоянно призывает Киев к выполнению минских договоренностей.

Шойгу надеется, что страны Европы, особенно «нормандской четверки», повлияют на власти Украины, чтобы мирно решить внутренний конфликт в Донбассе.