Планы Пакистана купить российские истребители напугали Индию

Российские истребители-бомбардировщики Су-35 у Пакистана могут представлять угрозу для Индии, пишет в среду Tribune India со ссылкой на экспертов.

В Нью-Дели объяснили, что самолеты из России сильно повысят боевые возможности Исламабада. Более того, у пакистанцев уже имеется такое оружие, как Мираж III, F-104 «Старфайтер», F-86 «Сэйбр», МиГ-19 и Ил-2.

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан ранее заявил о планах Исламабада купить у Москвы истребители Су-35. Он также уточнил, что начальная стадия переговоров уже стартовала.

Индия и Пакистан, образовавшиеся в 1947 году после распада Британской Индии, с начала существования спорят о статусе Кашмира. Так называемый Кашмирский конфликт продолжается до сих пор. А в регионе, разделенном на пакистанскую и индийскую части, регулярно случаются вооруженные стычки. В частности, ситуация обострялась в 2016 году, когда стороны обвинили друг друга в серии нападений.