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FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

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СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
10:54   11 Июля 2018
Весь мир

Планы Пакистана купить российские истребители напугали Индию

Планы Пакистана купить российские истребители напугали Индию

Российские истребители-бомбардировщики Су-35 у Пакистана могут представлять угрозу для Индии, пишет в среду Tribune India со ссылкой на экспертов.

В Нью-Дели объяснили, что самолеты из России сильно повысят боевые возможности Исламабада. Более того, у пакистанцев уже имеется такое оружие, как Мираж III, F-104 «Старфайтер», F-86 «Сэйбр», МиГ-19 и Ил-2.

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан ранее заявил о планах Исламабада купить у Москвы истребители Су-35. Он также уточнил, что начальная стадия переговоров уже стартовала.

Индия и Пакистан, образовавшиеся в 1947 году после распада Британской Индии, с начала существования спорят о статусе Кашмира. Так называемый Кашмирский конфликт продолжается до сих пор. А в регионе, разделенном на пакистанскую и индийскую части, регулярно случаются вооруженные стычки. В частности, ситуация обострялась в 2016 году, когда стороны обвинили друг друга в серии нападений.

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Автор: Юлия Халус
#россия #армия #политика #индия #весь мир #пакистан #су-35
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