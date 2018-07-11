Пенсионный возраст россиянок могут снизить до 60 лет

Об этом рассказали в нижней палате российского парламента. Соответствующие поправки могут внести в проект закона о повышении пенсионного возраста.

Окончательного решения по этому вопросу нет. Вскоре эксперты рассмотрят такую возможность и вынесут свой вердикт. Кроме того, в Госдуме сообщили, что право выходить на пенсию раньше смогут получить граждане, у которых есть большой страховой стаж — 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Депутаты рассмотрят все эти возможность в первом чтении проекта.

Новый законопроект о пенсионном возрасте устанавливает, что женщины смогут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Реформа будет проходить постепенно, начиная с 2019 года.