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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

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10:55   11 Июля 2018
Россия

Пенсионный возраст россиянок могут снизить до 60 лет

Пенсионный возраст россиянок могут снизить до 60 лет

Об этом рассказали  в нижней палате российского парламента. Соответствующие поправки могут внести в проект закона о повышении пенсионного возраста.

Окончательного решения по этому вопросу нет. Вскоре эксперты рассмотрят такую возможность и вынесут свой вердикт. Кроме того, в Госдуме сообщили, что право выходить на пенсию раньше смогут получить граждане, у которых есть большой страховой стаж — 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Депутаты рассмотрят все эти возможность в первом чтении проекта.

Новый законопроект о пенсионном возрасте устанавливает, что женщины смогут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Реформа будет проходить постепенно, начиная с 2019 года. 

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Автор: Виктория Разумовская
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