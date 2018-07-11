Шойгу: Запад потерпел неудачу при попытке дестабилизации ситуации в Крыму

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что западные страны пытались это сделать при помощи «гибридной войны». Слова политика привела итальянская газета Il Giornale.

Россию же многие иностранные СМИ стали обвинять в «гибридных войнах» после неудачной попытки Запада на Крымском полуострове. Москва не дала такой возможности другим странам, отметил Шойгу. Министр напомнил, что в регионе состоялся референдум, на котороым местные жители свободно выразили свое мнение о выходе из состава Украины и возвращении в Россию. Все это видели сотни представителей СМИ США, которые присутствовали на полуострове.

Шойгу пояснил, что «гибридную войну» Вашингтон и Лондон впервые попробовали вести в Ираке в 1991 году, в ходе конфликта в Персидском заливе. С конца прошлого века такой подход США применяли часто: в бывшей Югославии, Чечне, Ливии и недавно в Сирии.

Перед переворотом на Украине в 2014 году все признаки «гибридной войны» также были заметны. Пассивно в этом участвовали и страны Европы, добавил министр обороны.

Политик добавил, что «гибридная тактика» — это контроль над СМИ, санкции, интернет-деятельность, спонсирование внутренних волнений. Для успеха в этой области необходимо превосходство в области информации и телекоммуникации. Нужен и опыт использования спецотрядов в других странах.