Напряженность между РФ и США нагнетают американские элиты, считает Шойгу

Об этом глава Минобороны РФ заявил в интервью Il Giornale. Вашингтон считает причиной кризиса двухсторонних отношений «агрессивные» действия Москвы на международной арене.

Шойгу подчеркнул, что напряжение нагнеталось теми американцами, которые уверены, что мир делится на «американский» и «неправильный». Именно Вашингтон разорвал важные соглашения по глобальной безопасности, включая Договор по ПРО.

Кроме того, министр отметил, что Россия всегда будет препятствовать американской неоколониальной стратегии, которая направлена на ослабление законных правительств в других странах. Москва же выступает за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами.

Неоколониальная стратегия заключается в том, что власти какой-то страны пытаются ослабить законное руководство другого государства, затем инсценировать применение оружия массового поражения или гуманитарных катастроф и уже после — применить военную силу для создания «управляемого хаоса».

Шойгу напомнил, что неоднократно приглашал своего американского коллегу обсудить проблемы региональной и глобальной безопасности, однако американская сторона пока не готова.