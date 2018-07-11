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FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

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10:31   11 Июля 2018
Весь мир

Напряженность между РФ и США нагнетают американские элиты, считает Шойгу

Напряженность между РФ и США нагнетают американские элиты, считает Шойгу

Об этом глава Минобороны РФ заявил в интервью Il Giornale. Вашингтон считает причиной кризиса двухсторонних отношений «агрессивные» действия Москвы на международной арене.

Шойгу подчеркнул, что напряжение нагнеталось теми американцами, которые уверены, что мир делится на «американский» и «неправильный». Именно Вашингтон разорвал важные соглашения по глобальной безопасности, включая Договор по ПРО.

Кроме того, министр отметил, что Россия всегда будет препятствовать американской неоколониальной стратегии, которая направлена на ослабление законных правительств в других странах. Москва же выступает за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами.

Напряженность между РФ и США нагнетают американские элиты, считает Шойгу

Неоколониальная стратегия заключается в том, что власти какой-то страны пытаются ослабить законное руководство другого государства, затем инсценировать применение оружия массового поражения или гуманитарных катастроф и уже после — применить военную силу для создания «управляемого хаоса».

Шойгу напомнил, что неоднократно приглашал своего американского коллегу обсудить проблемы региональной и глобальной безопасности, однако американская сторона пока не готова.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #пентагон #шойгу #минобороны рф
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