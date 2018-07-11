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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

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СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
10:22   11 Июля 2018
Весь мир

США готовятся выйти из договора о РСМД, заявил Шойгу

США готовятся выйти из договора о РСМД, заявил Шойгу

Вашингтон обвиняется Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и планирует в одностороннем порядке расторгнуть его, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В среду итальянское издание Giornale обнародовало интервью с главой российского оборонного ведомства. Шойгу заявил, что не сомневается в намерении американцев выйти из договора о РСМД. 

Штаты обвиняют Россию в нарушении соглашения, но не подкрепляют это никакими доказательствами, сетует министр. Тем временем Вашингтон не слишком задумывался о договоре, когда размещал в Европе установки вертикального пуска Mk41, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк». В зоне поражения ракет оказалась почти вся европейская часть РФ.

Ранее о планах США покинуть договор о РСМД говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он указывал, что об этом свидетельствует проект бюджета Пентагона на 2019 год, позволяющий американцам приостановить участие в Договоре из-за «нарушений России».

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Автор: Юлия Халус
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