США готовятся выйти из договора о РСМД, заявил Шойгу

Вашингтон обвиняется Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и планирует в одностороннем порядке расторгнуть его, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В среду итальянское издание Giornale обнародовало интервью с главой российского оборонного ведомства. Шойгу заявил, что не сомневается в намерении американцев выйти из договора о РСМД.

Штаты обвиняют Россию в нарушении соглашения, но не подкрепляют это никакими доказательствами, сетует министр. Тем временем Вашингтон не слишком задумывался о договоре, когда размещал в Европе установки вертикального пуска Mk41, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк». В зоне поражения ракет оказалась почти вся европейская часть РФ.

Ранее о планах США покинуть договор о РСМД говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он указывал, что об этом свидетельствует проект бюджета Пентагона на 2019 год, позволяющий американцам приостановить участие в Договоре из-за «нарушений России».