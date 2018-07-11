Москва сделала большой шаг в развитии общественного транспорта — эксперт

В субботу, 14 июля, в Москве отмечается День общественного транспорта. Глава комитета по городскому хозяйству Станислав Супрунов рассказал о достигнутых успехах в отрасли.

Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что российская столица сделал качественный скачок в развитии общественного транспорта. К примеру, те же выделенные полосы помогают пассажирам быстрее добраться до точки назначения. Московский автобусный парк находится в лучшем состоянии, чем раньше. Его обновление планируется вести и дальше. Многие автобусы оборудованы Wi-Fi, есть места для инвалидов.

Супрунов напомнил о новой дорожной разметке, в народе получившей название «вафелька». Ее внедрили только недавно, но уже сейчас заметна эффективность этого новшества. Разметка помогает разгрузить трафик из-за того, что не всегда светофоры работают правильно, а водители некультурно ведут себя на дорогах. «Вафелька» показывает участником движения заранее, что проехать в этом месте невозможно. Эксперт считает, что разметку необходимо дополнить камерами и постами регулировщиков.

Столичный общественный транспорт успешно справляется с повышенной нагрузкой и во время чемпионата мира по футболу. Перед соревнованиями заработало Московское центральное кольцо (МЦК), позволившее разгрузить как метро, так и автобусы. Активно строятся новые станции метро и развивается вся сеть.

Во многих местах, где стоят спортивные объекты, сделаны удобные подъезды. Гости Москвы, с кем Супрунов общался лично, оставляют только положительные отзывы.

Вопрос о том, что ждет общественный транспорт столицы в будущем эксперт считает сложным. Необходимо учесть интересы всех участников движения: автомобилистов, пешеходов, и людей, пользующихся автобусами. Супрунов считает, что первым шагом должна стать оптимизация маршрутов и интервалов, чтобы в час пик по улицам ездило больше автобусов.

Специалист отметил, что есть как незагруженные, так и перегруженные маршруты, что вызывает недовольство у горожан. В этой ситуации нужно найти компромисс. Обратить внимание надо и на размеры автобусов, так как те во время маневра из-за большого размера могут перекрыть дорогу.

Важен и климат. Во время дождя в Москве пробка, но не потому, что какой-то район подтоплен. Затор образуется из-за того, что жители столицы пересаживаются на автомобили или такси. Те же, кто не имеет личного транспорта, вынуждены мерзнуть или мокнуть на остановках, пока ждут автобус. Для этого необходимо создать перехватывающие парковки, чтобы москвичи могли воспользоваться их услугами и не испытывать дискомфорт.