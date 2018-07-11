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10:05   11 Июля 2018
Весь мир

Врачи не нашли признаков серьезной инфекции у детей, спасенных из тайской пещеры

Врачи не нашли признаков серьезной инфекции у детей, спасенных из тайской пещеры

Все спасенные мальчики и их 25-летний тренер постепенно идут на поправку, никто из них не находится в состоянии стресса, рассказал журналистам представитель Минздрава Таиланда Тонччай Лердвилатартанонг.

Он уточнил, что первая группа детей, которую вывели на поверхность еще 8 июля, уже успела встретиться с родственниками. У детей не нашли новых видов заболеваний, а рентгеновские снимки грудной клетки по сравнению с предыдущими днями улучшились. Тем не менее родственников попросили пока общаться с ними на расстоянии двух метров.

Тем временем мальчики из второй группы подхватили в пещере легкую инфекцию. Хотя признаков серьезной инфекции у них не выявили. Им позволят встретится с родственниками позже.

Постепенно восстанавливаются и дети из последней группы. Их температура тела вернулась в норму. Однако дату выписки пока назначать не спешат.

Врачи подчеркнули, что в целом все дети чувствуют себя хорошо. Очевидно, они хорошо заботились друг о друге в пещере. Некоторые уже успели перейти на нормальную пищу.

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Автор: Юлия Халус
#дети #происшествия #общество #таиланд #пещера
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