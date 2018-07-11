СМИ: Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян

Уже в 2019 году у коллекторских агентств будет доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Благодаря этому они смогут распознавать должников по голосу.

Об этом пишет газета «Известия». Собирать биометрические данные коллекторы не будут. Этим займутся кредитные организации, которые продают им долги. Голосовой слепок человека при звонке коллектора будет проходить проверку через ЕБС.

Это позволит сделать их работу более эффективной и оперативной. ЕБС работает с 1 июля 2018 года. Кроме того, многие банки начали собирать биометрические параметры клиентов в своих отделениях.

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал документы, которые необходимы для размещения сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации.