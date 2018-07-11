Трамп начал вводить дополнительные пошлины на товары из Китая

По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, дополнительные 10% пошлины на китайские товары составят 200 миллиардов долларов.

Американские СМИ сообщили, что список товаров, на которые вводится дополнительный налог, появится в течение полутора месяцев. Возможно, что в перечень попадут еда, табак, деревянные изделия, алюминий и товары для животных.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Белый дом может ввести новые пошлины, если Пекин зеркально ответит на старые.

Первые пошлины Вашингтон ввел 6 июля текущего года. Товары из Китая обложили налогом в 25%. Несколько позже КНР принял ответные меры на товары из США.