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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
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9:23   11 Июля 2018
Весь мир

Трамп начал вводить дополнительные пошлины на товары из Китая

Трамп начал вводить дополнительные пошлины на товары из Китая

По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, дополнительные 10% пошлины на китайские товары составят 200 миллиардов долларов.

Американские СМИ сообщили, что список товаров, на которые вводится дополнительный налог, появится в течение полутора месяцев. Возможно, что в перечень попадут еда, табак, деревянные изделия, алюминий и товары для животных.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Белый дом может ввести новые пошлины, если Пекин зеркально ответит на старые.

Первые пошлины Вашингтон ввел 6 июля текущего года. Товары из Китая обложили налогом в 25%. Несколько позже КНР принял ответные меры на товары из США.

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Автор: Павел Никифоров
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