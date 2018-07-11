США продадут Британии и Дании ракеты на сумму 740 миллионов долларов

Госдеп США предварительно одобрил возможную сделку оп продаже Британии и Дании авиационных ракет на общую сумму 740 миллионов долларов.

В Пентагоне рассказали, что Лондон обратился в ведомство с просьбой о продаже 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. В стоимость ракет входят расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание.

С аналогичной просьбой обратился и Копенгаген. Ему США поставят 28 таких же ракет. Боеприпасы подходят для самолетов F-16 и F-35 ВВС этой страны.