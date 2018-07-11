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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

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9:29   11 Июля 2018
Весь мир

США продадут Британии и Дании ракеты на сумму 740 миллионов долларов

США продадут Британии и Дании ракеты на сумму 740 миллионов долларов

Госдеп США предварительно одобрил возможную сделку оп продаже Британии и Дании авиационных ракет на общую сумму 740 миллионов долларов.

В Пентагоне рассказали, что Лондон обратился в ведомство с просьбой о продаже 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. В стоимость ракет входят расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание.

С аналогичной просьбой обратился и Копенгаген. Ему США поставят 28 таких же ракет. Боеприпасы подходят для самолетов F-16 и F-35 ВВС этой страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #сша #пентагон #госдеп #ракета #дания
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