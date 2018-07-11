Греция выслала двух российских дипломатов — СМИ

Афины объявили о высылке двух дипломатов из РФ, а также о запрете на въезд в страну еще для двоих, пишет в среду газета Kathimerini со ссылкой на высокопоставленный источник.

Согласно данным издания, Греция обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Якобы россияне пытались подкупить правительственных чиновников, чтобы влиять на ситуацию в Греции. Также Москве вменяется «информационная деятельность против Афин». Однако никаких обоснований этим обвинениям не приводится.

Тем не менее, Kathimerini подчеркивает, что Афины надеются на хорошие отношения с Москвой: содействовать дружбе народов, сотрудничеству правительств и субъектов гражданского общества.