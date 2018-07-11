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FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

 СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших

СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
9:20   11 Июля 2018
Весь мир

Греция выслала двух российских дипломатов — СМИ

Греция выслала двух российских дипломатов — СМИ

Афины объявили о высылке двух дипломатов из РФ, а также о запрете на въезд в страну еще для двоих, пишет в среду газета Kathimerini со ссылкой на высокопоставленный источник.

Согласно данным издания, Греция обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Якобы россияне пытались подкупить правительственных чиновников, чтобы влиять на ситуацию в Греции. Также Москве вменяется «информационная деятельность против Афин». Однако никаких обоснований этим обвинениям не приводится.

Тем не менее, Kathimerini подчеркивает, что Афины надеются на хорошие отношения с Москвой: содействовать дружбе народов, сотрудничеству правительств и субъектов гражданского общества.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #греция #весь мир
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