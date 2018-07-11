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9:09   11 Июля 2018
Россия

Центробанк отозвал лицензию у самарского Газбанка

Центробанк отозвал лицензию у самарского Газбанка

Лицензия отозвана со среды, 11 июля.

Как стало известно из сообщения ЦБ, решение принято из-за неисполнения банком российского законодательства и норм регулятора. В частности, это касается отмывания денег. Данный факт обнаружился в результате ряда систематических проверок АО АКБ «Газбанк».

В течение года в отношении банка применялись надзорные меры. Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов. Руководство «Газбанка» не приняло мер по нормализации работы организации. В банк ЦБ назначил временную администрацию.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #центробанк #газбанк
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