Центробанк отозвал лицензию у самарского Газбанка

Лицензия отозвана со среды, 11 июля.

Как стало известно из сообщения ЦБ, решение принято из-за неисполнения банком российского законодательства и норм регулятора. В частности, это касается отмывания денег. Данный факт обнаружился в результате ряда систематических проверок АО АКБ «Газбанк».

В течение года в отношении банка применялись надзорные меры. Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов. Руководство «Газбанка» не приняло мер по нормализации работы организации. В банк ЦБ назначил временную администрацию.