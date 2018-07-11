Супертайфун «Мария» обрушился на Китай

Супертайфун «Мария» обрушился в среду на побережье провинций Фуцзянь и Чжэцзян на востоке страны. Из-за сильных дождей, порывистого ветра эвакуированы более 144 тысяч человек. Тайфун сопровождается высокими волнами.

Накануне в Китае ввели высший «красный» уровень погодной опасности для районов, которые оказались в центре стихии. Более 20 тысяч рыболовецких лодок и около пяти тысяч судов вернулись в порты. Людям рекомендуется не выходить из зданий. Закрыты все туристические объекты.

На Тайване закрыли школы, детские сады и некоторые госучреждения. Нарушено авиасообщение — в аэропорту Тайбэя отменены сотни рейсов.

В провинции Фуцзянь также не работает аэропорт, закрыты различные учреждения и фабрики. Пришлось временно приостановить строительство инфраструктурных объектов (портов, железных дорог).

Тайфун будет ослабевать постепенно, двигаясь вглубь материка.