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9:01   11 Июля 2018
Весь мир

Супертайфун «Мария» обрушился на Китай

Супертайфун «Мария» обрушился на Китай

Супертайфун «Мария» обрушился в среду на побережье провинций  Фуцзянь и Чжэцзян на востоке страны. Из-за сильных дождей, порывистого ветра эвакуированы более 144 тысяч человек. Тайфун сопровождается высокими волнами.

Накануне в Китае ввели высший «красный» уровень погодной опасности для районов, которые оказались в центре стихии. Более 20 тысяч рыболовецких лодок и около пяти тысяч судов вернулись в порты. Людям рекомендуется не выходить из зданий. Закрыты все туристические объекты.

Супертайфун «Мария» обрушился на Китай

На Тайване закрыли школы, детские сады и некоторые госучреждения. Нарушено авиасообщение —  в аэропорту Тайбэя отменены сотни рейсов.

В провинции Фуцзянь также не работает аэропорт, закрыты различные учреждения и фабрики. Пришлось временно приостановить строительство инфраструктурных объектов (портов, железных дорог).

Тайфун будет ослабевать постепенно, двигаясь вглубь материка.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #китай #весь мир #стихия #тайфун #погода
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