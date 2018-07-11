СМИ: Порядок регистрации новых автомобилей изменят

Cоответствующий закон в скором времени рассмотрят в Госдуме. Его проект рекомендовал принять во втором чтении комитет по транспорту. После первого чтения в 2013 году документ дорабатывали.

Обо всем этом сообщает «Коммерсантъ». Благодаря поправкам процесс регистрации для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров станет легче. Например, владельцам не надо будет ездить в ГИБДД для постановки на учет. Это будет входить в обязанности дилеров.

Сами же автосалоны могут получить статус «специализированной организации», если пройдут проверку и выполнят определенные требования. Авторизованные дилеры будут самостоятельно делать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Такая услуга будет платной.

Кроме того, в законопроекте отдельно стоят понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Непосредственно знаки можно будет получить в самом австосалоне, в сами номера — уже в ГИБДД.