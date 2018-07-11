Мы в соц.сетях:
Центробанк отозвал лицензию у самарского Газбанка

Центробанк отозвал лицензию у самарского Газбанка

 Умер внук Брежнева

Умер внук Брежнева
Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России

 Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины
США продадут Британии и Дании ракеты на сумму 740 миллионов долларов

США продадут Британии и Дании ракеты на сумму 740 миллионов долларов

 Трамп начал вводить дополнительные пошлины на товары из Китая

Трамп начал вводить дополнительные пошлины на товары из Китая
Центробанк отозвал лицензию у самарского Газбанка

Центробанк отозвал лицензию у самарского Газбанка

 Умер внук Брежнева

Умер внук Брежнева
Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России

 Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины
США продадут Британии и Дании ракеты на сумму 740 миллионов долларов

США продадут Британии и Дании ракеты на сумму 740 миллионов долларов

 Трамп начал вводить дополнительные пошлины на товары из Китая

Трамп начал вводить дополнительные пошлины на товары из Китая
8:16   11 Июля 2018
Россия

СМИ: Порядок регистрации новых автомобилей изменят

СМИ: Порядок регистрации новых автомобилей изменят

Cоответствующий закон в скором времени рассмотрят в Госдуме. Его проект рекомендовал принять во втором чтении комитет по транспорту. После первого чтения в 2013 году документ дорабатывали. 

Обо всем этом сообщает «Коммерсантъ». Благодаря поправкам процесс регистрации для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров станет легче. Например, владельцам не надо будет ездить в ГИБДД для постановки на учет. Это будет входить в обязанности дилеров.

СМИ: Порядок регистрации новых автомобилей изменят

Сами же автосалоны могут получить статус «специализированной организации», если пройдут проверку и выполнят определенные требования. Авторизованные дилеры будут самостоятельно делать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Такая услуга будет платной.

Кроме того, в законопроекте отдельно стоят понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Непосредственно знаки можно будет получить в самом австосалоне, в сами номера — уже в ГИБДД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #гибдд #номера #общество #машины #автосалоны
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...