Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью Олегу Меньшикову

Популярная российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева впервые за последние десять лет дала большое интервью. Видео на YouTube-канале опубликовал ее собеседник — актер и блогер Олег Меньшиков.

Интервью длилось более часа. Примадонна поделилась секретами из своей личной жизни. Рассказала о детстве, о тайне своего имени. Также артистка затронула тему взаимоотношений с мужем Максимом Галкиным, рассказала об их семейном особняке в элитном поселке Подмосковья.

15 апреля следующего года Пугачевой исполнится 70 лет. Многие российские каналы, журналисты пытаются получить право снять о ней документальный фильм. Меньшиков стал первым за 10 лет, кому артистка уделила достаточно много времени.