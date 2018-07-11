Мы в соц.сетях:
Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью Олегу Меньшикову

Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью Олегу Меньшикову

 Франция прошла в финал ЧМ — 2018

Франция прошла в финал ЧМ — 2018
Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России

 Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины
Пещера в Таиланде, где застряли 12 подростков, может привлечь туристов — власти страны

Пещера в Таиланде, где застряли 12 подростков, может привлечь туристов — власти страны

 Китай вошел в двадцатку самых инновационных стран мира

Китай вошел в двадцатку самых инновационных стран мира
Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью Олегу Меньшикову

Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью Олегу Меньшикову

 Франция прошла в финал ЧМ — 2018

Франция прошла в финал ЧМ — 2018
Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России

 Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины
Пещера в Таиланде, где застряли 12 подростков, может привлечь туристов — власти страны

Пещера в Таиланде, где застряли 12 подростков, может привлечь туристов — власти страны

 Китай вошел в двадцатку самых инновационных стран мира

Китай вошел в двадцатку самых инновационных стран мира
1:53   11 Июля 2018
Россия

Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью Олегу Меньшикову

Алла Пугачева дала первое за десять лет большое интервью Олегу Меньшикову

Популярная российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева впервые за последние десять лет дала большое интервью. Видео на YouTube-канале опубликовал ее собеседник — актер и блогер Олег Меньшиков.

Интервью длилось более часа. Примадонна поделилась секретами из своей личной жизни. Рассказала о детстве, о тайне своего имени. Также артистка затронула тему взаимоотношений с мужем Максимом Галкиным, рассказала об их семейном особняке в элитном поселке Подмосковья.

15 апреля следующего года Пугачевой исполнится 70 лет. Многие российские каналы, журналисты пытаются получить право снять о ней документальный фильм. Меньшиков стал первым за 10 лет, кому артистка уделила достаточно много времени.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #пугачева #меньшиков
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...