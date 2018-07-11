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Пещера в Таиланде, где застряли 12 подростков, может привлечь туристов — власти страны

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1:38   11 Июля 2018
Весь мир

Пещера в Таиланде, где застряли 12 подростков, может привлечь туристов — власти страны

Пещера в Таиланде, где застряли 12 подростков, может привлечь туристов — власти страны

Народу Таиланда повезло, что у него появится туристическая достопримечательность мирового уровня. Об этом заявил замглавы национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон.

Как сообщил телеканал ABC News, чиновника полагает, что пещера Тхам Луанг после недавней кризисной ситуации может принести огромную пользу стране. Однако окончательное решение, по его словам, должно принять министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

12 подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars и их тренер пропали 23 июня. Было известно, что они отправились на прогулку по местным пещерам. Группа прошла в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, после чего оказалась отрезана от внешнего мира из-за внезапного наводнения. Поиски длились 10 дней. При этом дожди в этой местности неоднократно усиливались, что грозило детям самыми трагичными последствиями. Детей и их тренера обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Спасательная операция длилась трое суток. Один спасатель-водолаз погиб. Во вторник последний подросток и тренер были выведены из Тхам Луанга.

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #таиланд #тхам луанг
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