Украина подготовила новые санкции в отношении России

Госкомитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания выделил 12 российских сайтов и издательств, в отношении которых ведомство хочет ввести санкции из-за выпуска «литературы антиукраинского содержания». Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Ведомство отмечает, что Комитет ведет список изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, разжигание религиозной, межэтнической, расовой, вражды, совершение терактов, посягательство на права человека».

На настоящий момент список внесены 184 наименования книжной продукции из России. Среди них произведения Эдуарда Лимонова, Захара Прилепина, Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и других авторов. В список также российские издательства «Эксмо», «Вече», «Алшоритм», «Центрполиграф» и другие. Список Гостелерадио стал основой для выбора российских издательств, в отношении которых ведомство инициировало применение санкций.