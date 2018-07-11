Китай вошел в двадцатку самых инновационных стран мира

В рейтинге Глобального индекса инноваций (GII) за 2018 год Китай занял 17 место. Об этом сообщает издание Cornell Chronicle.

GII рассчитывается ежегодно с 2007 года при участии Всемирной организации интеллектуальной собственности, Международной школы бизнеса INSEAD и Корнельского университета.

При расчете индекса принимаются 80 различных показателей 126 стран. Индекс был введен с целью оказания помощи компетентным органам в принятии решений по развитию деятельности в сфере инноваций.

Издание отметило, что прогресс Китая в 2018 году свидетельствует о перестройке политики руководства страны, направленной на переход структуры экономики к более наукоемким отраслям. О прогрессе страны свидетельствуют ранее занимаемые ей строчки в рейтинге. В 2016 году Китай был на 25 месте, в 2017 – на 22-м. В топ-5 GII в этом году вошли Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Швейцария. У России 46 место.