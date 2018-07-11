Руководство Бельгии предпочло приезду Трампа футбол в Петербурге

Президент США Дональд Трамп прилетел в столицу Бельгии, где его встречала глава протокольной службы МИД страны Франсуаза Гюстен, поскольку король, премьер и глава МИД в это время отсутствовали в Брюсселе.

Как пишет La Libre, Трампа также встречали посол США в Бельгии Рональд Гидвитц и постпреды США при НАТО и ЕС Кэй Бэйли Хатчинсон и Гордон Сондланд.

Группа встречающих оказалась недостаточно представительной, так как глава правительства страны Шарль Мишель во вторник отбыл болеть за сборную Бельгии, играющую за выход в финал с Францией (выход не состоялся) в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт, где проживает звезда сборной Эден Азар. Король Филипп с супругой Матильдой и глава МИД Дидье Рейндес смотрели матч в Петербурге.