Совбез ООН высоко оценил усилия Эритреи и Эфиопии в урегулировании многолетнего спора

Подписанную в понедельник декларацию о мире и дружбе между Эритреей и Эфиопией Совет Безопасности ООН назвал историческим моментом для этих государств. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций государств-членов Совбеза.

В понедельник Эритрея и Эфиопия подписали декларацию о мире и дружбе. Этот документ знаменует окончание состояния войны между двумя государствами. В ООН заявили, что подписание декларации — историческое событие, которое повлечет «далеко идущие позитивные последствия для региона Африканского Рога и за его пределами. Совбез приветствовал взятые на себя обеими сторонами обязательства возобновить дипломатические отношения.

Кроме того, в заявлении отмечается, что члены Совбеза приняли к сведению план с пятью пунктами и приветствовали соглашение о выполнении решения Комиссии по установлению границы между двумя африканскими странами. Также в международной организации выразили надежду на активное участие Эритреи в Межправительственном органе по вопросам развития — экономическом торговом блоке восьми стран Африки. Члены Совбеза выразили готовность оказывать поддержку этим двум странам в осуществлении совместной декларации.

8 июля глава правительства Эфиопии Абий Ахмед посетил столицу Эритреи для переговоров об урегулировании территориального спора с президентом страны Исайясом Афеворки. Встреча лидеров двух стран — первая за два десятилетия.

С 1952 по 1983 годы Эритрея была одной из областей в составе Эфиопии. В 1998 году между государствами разгорелся вооруженный конфликт из-за спорных территорий вдоль общей границы. Вооруженное противостояние продолжалось два года. В результате с обеих сторон погибли около 80 тысяч человек.