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23:44   10 Июля 2018
Весь мир

Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 12 человек

Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 12 человек

Пакистанская полиция сообщила новые данные о последствиях теракта в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Погибли по меньшей мере 12 человек и 35 пострадали.

Ранее газета Pakistan Today, ссылаясь на местную полицию, сообщала лишь о пяти погибших и 25 пострадавших, среди которых многие доставлены в больницу в критическом состоянии. Также отмечалось, что в числе погибших лидер Национальной партии Авами Харун Билур и его сын Даниял. Терроист совершил атаку во время партийного собрания.

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Автор: Вячеслав Каширин
#теракт #чп #весь мир #пакистан
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