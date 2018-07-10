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23:32   10 Июля 2018
Весь мир

Пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника в Пакистане

Пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника в Пакистане

Террорист-смертник атаковал собрание Национальной партии Авами в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает газета Pakistan Today.

В результате нападения пять человек погибли. Среди них лидер партии Харун Билур и его сын Даниял. Еще 25 человек пострадали. При этом отмечается, что многие из пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Ни одна из действующих на территории страны террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

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Автор: Вячеслав Каширин
#теракт #чп #весь мир #пакистан
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