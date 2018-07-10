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23:10   10 Июля 2018
Весь мир

Столтенберг: Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус, но его пока нет

Столтенберг: Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус, но его пока нет

Альянс и далее будет оказывать Грузии политическую и практическую поддержку и готовить ее к будущему членству в организации. Об этом в интервью грузинскому Первому каналу заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом генсек отметил, что пока не готов назвать конкретные сроки вступления страны в организацию, так как для приглашения Грузии в НАТО необходим консенсус — согласие и добрая воля всех членов альянса, а этого пока нет. Тем не менее, Столтенберг заверил, что лидеры стран-членов НАТО и на этот раз подтвердят озвученное на саммите в Бухаресте в 2008 году решение о том, что Грузия однажды войдет в альянс.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #грузия #столтенберг #весь мир
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