Россияне чаще покупают сигареты, чем алкоголь и кофе

Сигареты в минувшем году в России году оказались наиболее продаваемой категорией рынка товаров повседневного спроса (FMCG).

Об этом сообщает Japan Tobacco International (JTI) со ссылкой на результаты ритейл-аудита компании Nielsen. Отмечается, что за 2017 год сигареты обеспечили 14,4% от товарооборота всего рынка повседневных товаров в РФ. Помимо табачной продукции в пятерку крупнейших видов товаров по объему полученной выручки вошли: пиво (8,7%), водка (6,3%), молоко (2,5%) и растворимый кофе (2,2%).