Боевики продолжают сдавать оружие в Сирии — ЦПВС

Незаконные вооруженные формирования в Сирии за минувшие сутки сдали 11 единиц оружия, боеприпасы к ним, мины и гранаты. Об этом на брифинге рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, представители ЦПВС продолжают переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации. Благодаря этому, за сутки боевики сдали один танк, шесть зенитных пушек, четыре противотанковые управляемые ракеты, а также боеприпасы к артиллерии, танкам, зенитным установкам, гранатометам, мины и гранаты.

Также Цыганков отметил, что за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс из районов боестолкновений вышло 179 мирных жителей.