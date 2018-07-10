Двое полицейских убиты в Азербайджане в ходе акции протеста

В азербайджанском городе Гянджа в ходе пресечения полицейскими акции протеста погибли два сотрудника правоохранительных органов.

Об этом во вторник вечером сообщают Генпрокуратура, Служба безопасности и Министерство внутренних дел Азербайджана, выступившие с совместным заявлением.

«С сожалением отмечаем, что при пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции - замначальника ГУ города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оба сотрудника полиции были убиты в результате нанесения им протестующими радикалами колото-резанных ранений.

Как сообщает городская полиция, всего в несанкционированных протестах участие принимали около 200 человек, из них 40 человек были задержаны, остальным удалось скрыться. К настоящему времени порядок в Гяндже полностью восстановлен.

Информационный портал Haqqin, сообщает, что акция была организована в поддержку некоего Юниса Сафарова, который на минувшей неделе напал на местного главу исполнительной власти Эльмара Велиева.