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22:48   10 Июля 2018
Россия

Жирков уходит из сборной России по футболу

Жирков уходит из сборной России по футболу

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков сообщил, что больше не будет выступать за сборную России по футболу. Об этом сообщает UEFA.com.

 

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, 34-летний полузащитник участвовал в составе национальной команды в трех матчах турнира.

После поражения в матче с Хорватией игрок московского «Спартака» Александр Самедов также сообщил о решении уйти из национальной команды. Помимо того, защитник российской команды Сергей Игнашевич вовсе решил завершить карьеру после игры с хорватами.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #футбол #чм-2018 #хорватия #жирков
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