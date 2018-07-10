Жирков уходит из сборной России по футболу
Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков сообщил, что больше не будет выступать за сборную России по футболу. Об этом сообщает UEFA.com.
???????? Вслед за Александром Самедовым о завершении карьеры в сборной России объявил и Юрий Жирков. Спасибо за все! ????????????#ЧМ2018 pic.twitter.com/oCIgYHAoSr— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 10, 2018
Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, 34-летний полузащитник участвовал в составе национальной команды в трех матчах турнира.
После поражения в матче с Хорватией игрок московского «Спартака» Александр Самедов также сообщил о решении уйти из национальной команды. Помимо того, защитник российской команды Сергей Игнашевич вовсе решил завершить карьеру после игры с хорватами.