СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

Американские власти пообещали, что в течение текущих суток десятки детей нелегальных мигрантов в возрасте младше пяти лет, которых ранее изъяли в рамках политики «нулевой терпимости», будут возвращены родителям.

Об этом во вторник сообщает агентство Reuters. При этом отмечается, что постановление о воссоединении семей нелегальных иммигрантов с изъятыми у них детьми вынес федеральный суд города Сан-Диего в штате Калифорния, который занимается рассмотрением тысяч дел людей, задержанных при нелегальном пересечении границы США. Решение было принято 26 июня. На воссоединение семей было отведено 30 дней, а в случае, если изъятым детям менее пяти лет – на воссоединение отводилось 14 дней. То есть, как отмечает агентство, 10 июля установленный срок истекает.

Также агентство приводит документ, гласящий, что в специальных центрах временного размещения, куда помещали детей нелегальных мигрантов разлученных с осужденными по американским законам родителями, было выявлено всего 75 детей младше пяти лет. 38 из них, говорится в том же документе, уже во вторник будут возвращены родителям.