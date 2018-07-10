Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Мировой суд Кунцевского района оштрафовал на 400 тысяч рублей участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщает РИА Новости со слов адвоката Светланы Сидоркиной.

Судья признал Алехину виновной по статье об уклонении от обязательных работ (20.25 КоАП ). Ей было назначено 140 часов обязательных работ за две акции, проведенные около здания ФСБ в 2018 году.

Активистка была задержана приставами во вторник днем в Измайловском суде Москвы. Там рассматривался иск Нижегородской исправительной колонии №2 к Алехиной. Иск о защите чести и достоинства был подан колонией после рассказа Алехиной об условиях содержания в учреждении.

В августе 2012 года Алехина была приговорена к двум годам колонии общего режима за хулиганство в храме Христа Спасителя. В 2013 году она была переведена из колонии в Пермском крае в Нижегородскую колонию. В декабре того же года ее освободили по амнистии Госдумой в связи с 20-летием принятия Конституции РФ.