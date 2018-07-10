Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Украинский президент Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times рассказал, что по личному опыту знает, чего больше всего боится Россия.

Заявление президента Украины во вторник вечером приводит его пресс-служба. В частности, говоря о предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, куда он также приглашен, и о важности, которую для Украины представляют Евросоюз и североатлантический военный альянс, Порошенко заявил:

«Мой опыт показывает, что ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы — это самая большая угроза для российской агрессии».

Напомним: ранее президент Украины заявил, что «украинская неделя», которая началась с саммита Украина - ЕС, а закончится саммитом НАТО, на который приглашена и Украина, это мощный сигнал не только Брюсселю, но и Хельсинки, где 16 июля пройдет встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, заявил, что НАТО также важно для Украины, как и она для него, так как, приняв Украину в свой состав, Североатлантический альянс укрепил бы свою мощь и сделал бы сильнее весь мир.