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МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

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22:21   10 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Украинский президент Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times рассказал, что по личному опыту знает, чего больше всего боится Россия.

Заявление президента Украины во вторник вечером приводит его пресс-служба. В частности, говоря о предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, куда он также приглашен, и о важности, которую для Украины представляют Евросоюз и североатлантический военный альянс, Порошенко заявил:

«Мой опыт показывает, что ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы — это самая большая угроза для российской агрессии».

Напомним: ранее президент Украины заявил, что  «украинская неделя», которая началась с саммита Украина - ЕС, а закончится саммитом НАТО, на который приглашена и Украина, это мощный сигнал не только Брюсселю, но и Хельсинки, где 16 июля пройдет встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, заявил, что НАТО также важно для Украины, как и она для него, так как, приняв Украину в свой состав, Североатлантический альянс укрепил бы свою мощь и сделал бы сильнее весь мир.

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Автор: Александр Люблинский
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