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МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

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 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
22:00   10 Июля 2018
Весь мир

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения самолета в пригороде южноафриканской столицы Претории.

Ранее местные СМИ сообщали о 20 пострадавших.

По информации местных властей, двухмоторный самолет Convair 340 врезался в здание небольшого предприятия неподалеку от аэропорта Уондербум. Из-за аварии фюзеляж лайнера разломился на две части. При падении два человека пострадали на земле. Всего на борту самолета на момент крушения находилось около 20 человек, включая пилота и механика.

 

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #крушение самолета #юар
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