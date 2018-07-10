Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения самолета в пригороде южноафриканской столицы Претории.

Ранее местные СМИ сообщали о 20 пострадавших.

Charter plane crashes in Pretoria, 20 reportedly hurt https://t.co/kGe6Xmzp2V pic.twitter.com/g8voJejso0 — Eyewitness News (@ewnupdates) July 10, 2018

По информации местных властей, двухмоторный самолет Convair 340 врезался в здание небольшого предприятия неподалеку от аэропорта Уондербум. Из-за аварии фюзеляж лайнера разломился на две части. При падении два человека пострадали на земле. Всего на борту самолета на момент крушения находилось около 20 человек, включая пилота и механика.