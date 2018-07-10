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21:51   10 Июля 2018
Россия

Дворкович вошел в набсовет Россельхозбанка

Дворкович вошел в набсовет Россельхозбанка

Экс-вице-премьер РФ Аркадий Дворкович избран в наблюдательный совет Россельхозбанка (РХСБ). Об этом говорится в сообщении, распространенном кредитной организацией во вторник.

Также в совет избран глава правления Россельхозбанка Борис Листов. Ранее он не входил в набсовет.

Членами набсовета остались: советник председателя правления РСХБ Олег Богомолов, замглавы Минфина Андрей Иванов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, специальный представитель «Росатома» по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский, ректор Финансового университета при правительстве России Мухадин Эскиндаров, советник директора некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум» Михаил Генис.

Дворкович вошел в набсовет Россельхозбанка

Дворкович — сопредседатель фонда «Сколково». Входит в совет директоров РЖД, в котором ранее председательствовал. Кроме того, претендует на пост президента FIDE.

Россельхозбанк учрежден в 2000 году. Это ключевой кредитор аграрно-промышленного комплекса страны. 100% голосующих акций РСХБ принадлежат РФ. По величине активов, по данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал четвертое место в банковской системе России с активами в 3,468 триллиона рублей.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #дворкович #россельхозбанк
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