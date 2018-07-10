МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

Сообщения интернет-ресурсов о том, что в Сирии в результате атаки запрещенной в России террористической группировки ИГ, якобы погибли российские военные, не соответствует действительности.

Об этом во вторник вечером сообщило Министерство обороны России, назвав при этом «очередным фейком» появившееся в интернете сообщения о потерях российских военнослужащих в САР.

«Сообщение интернет-издания «Лента.ру» со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГ* о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта — очередной фейк», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны добавили, что среди российских военнослужащих, находящихся в сирийской провинции Дераа, также как на всей остальной территории Сирии, потерь нет. Все российские военные, по словам ведомства, выполняют поставленные перед ними задачи в штатном режиме, оставаясь при этом живыми и здоровыми.

*ИГ – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и в ряде других государств.