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22:07   10 Июля 2018
Россия

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

Сообщения интернет-ресурсов о том, что в Сирии в результате атаки запрещенной в России террористической группировки ИГ, якобы погибли российские военные, не соответствует действительности.

Об этом во вторник вечером сообщило Министерство обороны России, назвав  при этом «очередным фейком»  появившееся в интернете сообщения о потерях российских военнослужащих в САР.

«Сообщение интернет-издания «Лента.ру» со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГ* о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта — очередной фейк», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны добавили, что среди российских военнослужащих, находящихся в сирийской провинции Дераа, также как на всей остальной территории Сирии, потерь нет. Все российские военные, по словам ведомства, выполняют поставленные перед ними задачи в штатном режиме, оставаясь при этом живыми и здоровыми.

*ИГ – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и в ряде других государств.МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

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Автор: Александр Люблинский
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