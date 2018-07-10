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 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

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21:52   10 Июля 2018
Весь мир

Россияне предлагали помощь в спасении детей из пещеры в Таиланде

Россияне предлагали помощь в спасении детей из пещеры в Таиланде

Россияне пристально следили за развитием событий на севере Таиланда, где во вторник завершилась операция по поиску и спасению двенадцать игроков местной юниорской футбольной команды и их тренера, оказавшихся заблокированными в десятикилометровой пещере после наводнения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Таиланде Кирилла Барского.

Кроме того, отметил дипломат, соответствующим службам Таиланда передали предложения Донского Государственного технологического университета относительно способа доставки вглубь пещеры воды и еды. Также Барский рассказал, что группа спасателей из Крыма сообщила диппредставительству РФ в Таиланде о готовности незамедлительно за свой счет отправиться на место проведения спасательной операции для участия в ней.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #чп #тайланд #весь мир
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