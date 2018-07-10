Россияне предлагали помощь в спасении детей из пещеры в Таиланде

Россияне пристально следили за развитием событий на севере Таиланда, где во вторник завершилась операция по поиску и спасению двенадцать игроков местной юниорской футбольной команды и их тренера, оказавшихся заблокированными в десятикилометровой пещере после наводнения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Таиланде Кирилла Барского.

Кроме того, отметил дипломат, соответствующим службам Таиланда передали предложения Донского Государственного технологического университета относительно способа доставки вглубь пещеры воды и еды. Также Барский рассказал, что группа спасателей из Крыма сообщила диппредставительству РФ в Таиланде о готовности незамедлительно за свой счет отправиться на место проведения спасательной операции для участия в ней.