Тарифы на сотовую связь не нуждаются в госрегулировании — Минкомсвязи

В России стоимость услуг сотовых операторов — одна из самых низких в мире. Тарифы на этом рынке не нуждаются в государственном регулировании. Об этом заявила РИА Новости представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

По ее словам, в России сложилась так, что сотовая связь в стране традиционно являлась частной.

«Благодаря этой экономической модели, а также мерам по развитию конкуренции на рынке связи, в России сейчас одни из самых низких тарифов в мире», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что по оценке Всемирного банка, по данному показателю Россия занимает второе место в мире. При этом Россию отличает высокий уровень доступности услуг сотовой связи, несмотря на то, что по территории — она самая большая в мире.

Ранее лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что партия намерена подготовить законопроект о госрегулировании тарифов на мобильную связь.