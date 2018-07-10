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 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
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21:43   10 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Североатлантический альянс заинтересован во вступлении в него Украины, так как он сам станет от этого сильнее.

Такое мнение во вторник высказал бывший глава украинского правительства, лидер партии «народный фронт» Арсений Яценюк в преддверии саммита НАТО, участие в котором пригласили принять и Украину.

По его словам, Североатлантический военный блок в первую очередь должен предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, после чего уже можно будет говорить о предоставлении ей статуса постоянного члена альянса.

«Сотни миллиардов, которые мы тратим на нашу нацбезопасность и оборону, — это в том числе вклад в безопасность и оборону альянса. Не подлежит даже сомнению то, что Украина нужна НАТО, как и НАТО нужно Украине», - подчеркнул Яценюк.

Также он добавил, что Украина, вступив в НАТО сделает сильнее не только военный альянс, но и весь мир.

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

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Автор: Александр Люблинский
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