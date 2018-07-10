ЕС коллективно ответит на предложения Британии по Brexit

Страны-члены Европейского союза согласуют коллективный ответ на предложения Лондона к переговорам о Brexit.

Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в британской столице. По словам политика, после выхода Британии из состава ЕС Германия планирует поддерживать тесные связи с Лондоном.

На протяжении нескольких месяцев правительство Соединенного Королевства подвергается критике за отказ публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с Европейским союзом по Brexit и какие конкретно положения в соглашении о выходе государства из состава Евросоюза будут содержаться.