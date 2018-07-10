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 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
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21:34   10 Июля 2018
Весь мир

ЕС коллективно ответит на предложения Британии по Brexit

ЕС коллективно ответит на предложения Британии по Brexit

Страны-члены Европейского союза согласуют коллективный ответ на предложения Лондона к переговорам о Brexit.

Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в британской столице. По словам политика, после выхода Британии из состава ЕС Германия планирует поддерживать тесные связи с Лондоном.

На протяжении нескольких месяцев правительство Соединенного Королевства подвергается критике за отказ публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с Европейским союзом по Brexit и какие конкретно положения в соглашении о выходе государства из состава Евросоюза будут содержаться.  

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Автор: Алла Ларионова
#ес #brexit #меркель #британия #политика
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