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21:26   10 Июля 2018
Ближнее зарубежье

На Украине готовят санкции против российских издательств и новые списки запрещенных книг

На Украине готовят санкции против российских издательств и новые списки запрещенных книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания во вторник инициировал введение санкций против 12 издательств и сайтов из России.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в настоящее время составляются списки литературных произведений, содержание которых якобы могло поспособствовать «ликвидации украинской независимости».

«По состоянию на 10 июля в перечень внесены 184 наименования книжной продукции... Распространение такой продукции может содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 300 и 436 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении  Госкомтелерадио.

Отмечается, что в список опасных и запрещенных на Украине вошли литературные произведения таких российских писателей, как Эдуард Лимонов, Захар Прилепин и Александр Дугин.

Также отмечается, что ведомство уже подготовило список из 12 юридических лиц РФ, в отношении  которых предусмотрено введение санкций. Соответствующий проект правительственного постановления в настоящее время направлен на согласование в заинтересованные органы.

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Автор: Александр Люблинский
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