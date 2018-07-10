Москва требует от Лондона объяснить, почему по стране «гуляют» отравляющие вещества

Великобритании пора рассказать, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна, и почему по стране «гуляют» отравляющие вещества.

Об этом заявил глава российской делегации в Организации по запрету химоружия (ОЗХО) Георгий Каламанов, выступая на сессии исполнительного совета организации.

«Нам представляется, что настало время властям Великобритании самим четко объяснить, какие работы поводят в центре по защите от химоружия — в лаборатории Портон-Дауна, где, собственно, и производится тот самый химикат из массива изучаемых на Западе новых нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок», — цитирует Каламанова РИА Новости.

4 июля британская полиция сообщила об очередном инциденте, связанном с нервно-паралитическими веществами. В городе Эймсбери, графство Уилтшир, были обнаружены мужчина и женщина, «оказавшиеся под воздействием неизвестного вещества». Оба были госпитализированы в клинику города Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась. 10 июля второй пострадавший – 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание.

Британские власти утверждают, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 в Солсбери причастна Россия. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. Оба ЧП произошли недалеко от секретной лабораторией Минобороны Великобритании по изучению и разработке боевых отравляющих веществ Портон-Даун. Лаборатория расположена всего в 11 километрах от Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, до Солсбери — 13 километров.