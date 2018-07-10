Мы в соц.сетях:
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
21:02   10 Июля 2018
Весь мир

Москва требует от Лондона объяснить, почему по стране «гуляют» отравляющие вещества

Москва требует от Лондона объяснить, почему по стране «гуляют» отравляющие вещества

Великобритании пора рассказать, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна, и почему по стране «гуляют» отравляющие вещества.

Об этом заявил глава российской делегации в Организации по запрету химоружия (ОЗХО) Георгий Каламанов, выступая на сессии исполнительного совета организации.

«Нам представляется, что настало время властям Великобритании самим четко объяснить, какие работы поводят в центре по защите от химоружия — в лаборатории Портон-Дауна, где, собственно, и производится тот самый химикат из массива изучаемых на Западе новых нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок», — цитирует Каламанова РИА Новости.

4 июля британская полиция сообщила об очередном инциденте, связанном с нервно-паралитическими веществами. В городе Эймсбери, графство Уилтшир, были обнаружены мужчина и женщина, «оказавшиеся под воздействием неизвестного вещества». Оба были госпитализированы в клинику города Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась. 10 июля второй пострадавший – 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание.

Британские власти утверждают, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 в Солсбери причастна Россия. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. Оба ЧП произошли недалеко от секретной лабораторией Минобороны Великобритании по изучению и разработке боевых отравляющих веществ Портон-Даун. Лаборатория расположена всего в 11 километрах от Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, до Солсбери — 13 километров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#великобритания #политика #весь мир #озхо #порт-даун #калабанов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...