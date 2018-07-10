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 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

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 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
20:58   10 Июля 2018
Россия

Болельщики заняли трибуны на арене в Петербурге. Матч Франция — Бельгия начинается

Болельщики заняли трибуны на арене в Петербурге. Матч Франция — Бельгия начинается

Стадион на Крестовском острове в Петербурге уже почти заполнен перед матчем между сборными Франции и Бельгии.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», волонтеры работают слажено, на проходах не возникают заторы. Один из самых распространенных вопросов болельщиков, особенно бельгийских, многие из которых прибыли к арене уже разгоряченными, где купить пиво.

На матче ½ финала Чемпионата мира будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #франция #бельгия #чм-2018 #общество
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