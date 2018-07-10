Болельщики заняли трибуны на арене в Петербурге. Матч Франция — Бельгия начинается

Стадион на Крестовском острове в Петербурге уже почти заполнен перед матчем между сборными Франции и Бельгии.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», волонтеры работают слажено, на проходах не возникают заторы. Один из самых распространенных вопросов болельщиков, особенно бельгийских, многие из которых прибыли к арене уже разгоряченными, где купить пиво.

На матче ½ финала Чемпионата мира будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп.