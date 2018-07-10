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21:00   10 Июля 2018
Весь мир

Число жертв ливней и оползней в Японии возросло до 157

Число жертв ливней и оползней в Японии возросло до 157

Жертвами обрушившихся на Японию мощных ливней и вызванных ими оползней стали, по уточненным данным, 157 человек - жители 19 префектур на севере страны.

Об этом во вторник сообщает телеканал NHK, отмечая, что 57 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв стихийного бедствия может увеличиться еще больше.

Напомним: ранее сообщалось, что до сих пор наиболее трагическим в новейшей истории Японии считался 2014 год, когда в ситуации аналогичного бедствия из-за ливней и оползней погибли 70 жителей. В 2018 году этот печальный рекорд оказался побит сразу более чем в два раза.

Президент России Владимир Путин ранее выразил японскому народу соболезнования в связи большим количеством погибших в результате удара стихии.

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Автор: Александр Люблинский
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