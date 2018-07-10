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 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

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21:02   10 Июля 2018
Весь мир

Мэй надеется на позитивную дискуссию с Трампом

Мэй надеется на позитивную дискуссию с Трампом

Глава британского правительства Тереза Мэй, несмотря на последние высказывания президента США Дональда Трампа, с нетерпением ждет встречи с политиком в пятницу и рассчитывает обсудить с ним различные вопросы.

Ранее глава Белого дома, говоря о правительственном кризисе в Великобритании и отставке двух министров, заявил, что оценивает политическую ситуацию в этой стране как нестабильную.

Мэй заявила, что планирует среди прочих вопросов обсудить с Трампом экспортные пошлины. У США и Британии особые отношения в области обороны и безопасности, добавила премьер.

Трамп прилетит в Великобританию в четверг, 12 июля,а уже на следующий день стартует официальная часть его визита. В ходе нее планируется встреча с Терезой Мэй, прием у Елизаветы Второй и игра в гольф. 

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Автор: Алла Ларионова
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