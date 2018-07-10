Президент Франции Макрон прибыл в Петербург на футбольный матч

Французский лидер Эммануэль Макрон прилетел в Санкт-Петербург, где во вторник вечером состоится полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между национальными сборными Франции и Бельгии.

Об этом сообщает агентство ТАСС, отмечая, что французский лидер впервые посетил мундиаль, проходящий в России.

Напомним: ранее СМИ сообщали, что поддержать свою сборную за шаг до выхода в финал мирового первенства собирается и бельгийская королевская чета: король Филипп и королева Матильда.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 начнется в Петербурге в 21.00 по московскому времени.