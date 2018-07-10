Мы в соц.сетях:
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

Суд оштрафовал активистку из Pussy Riot на 400 тысяч рублей

 МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии

МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

 Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО

Яценюк считает, что Украина очень нужна НАТО
СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

СМИ: В США в течение суток планируют воссоединить десятки семей нелегалов с детьми

 Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали

Падение самолета в ЮАР: 20 человек пострадали
20:42   10 Июля 2018
Весь мир

Президент Франции Макрон прибыл в Петербург на футбольный матч

Президент Франции Макрон прибыл в Петербург на футбольный матч

Французский лидер Эммануэль Макрон прилетел в Санкт-Петербург, где во вторник вечером состоится полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между национальными сборными Франции и Бельгии.

Об этом сообщает агентство ТАСС, отмечая, что французский лидер впервые посетил мундиаль, проходящий в России.

Напомним: ранее СМИ сообщали, что поддержать свою сборную за шаг до выхода в финал мирового первенства собирается и бельгийская королевская чета: король Филипп и королева Матильда.

Президент Франции Макрон прибыл в Петербург на футбольный матч

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 начнется в Петербурге в 21.00 по московскому времени.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #франция #бельгия #петербург #чм-2018 #полуфинал #общество #весь мир #чм #матч #макрон #чемпионат мира по футболу #президент франции #король бельгии #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...