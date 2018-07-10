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МО РФ опровергло сообщения СМИ о гибели россиян при теракте в Сирии
Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

Порошенко: Россию «больше всего» пугает единство ЕС и Украины

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20:18   10 Июля 2018
Россия

Фурсенко заверил педагогов, что им сохранят льготную пенсию

Фурсенко заверил педагогов, что им сохранят льготную пенсию

Изменения пенсионного законодательства не коснутся льготной пенсии для педагогов. Об этом заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» во Владимирской области.

«Те льготы для учителей, которые существуют, сохраняются неизменными», — сказал чиновник.

Ранее правительство России предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — женщин. Пенсионный возраст будет повышаться постепенно. Процесс начнется с 2019 года. Кабмин внес соответствующие законопроекты в Госдуму. Регионам поручено до 17 июля обсудить проект изменения пенсионного законодательства. По словам, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, уже более половины субъектов федерации, как органы исполнительной власти, так и заксобрания, обсудили правительственную инициативу и отозвались о ней положительно.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #образование #пенсионная реформа #фурсенко
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