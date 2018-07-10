Фурсенко заверил педагогов, что им сохранят льготную пенсию

Изменения пенсионного законодательства не коснутся льготной пенсии для педагогов. Об этом заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» во Владимирской области.

«Те льготы для учителей, которые существуют, сохраняются неизменными», — сказал чиновник.

Ранее правительство России предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — женщин. Пенсионный возраст будет повышаться постепенно. Процесс начнется с 2019 года. Кабмин внес соответствующие законопроекты в Госдуму. Регионам поручено до 17 июля обсудить проект изменения пенсионного законодательства. По словам, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, уже более половины субъектов федерации, как органы исполнительной власти, так и заксобрания, обсудили правительственную инициативу и отозвались о ней положительно.