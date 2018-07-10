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20:29   10 Июля 2018
Россия

Дума обсудит проект о гендерном равенстве

Дума обсудит проект о гендерном равенстве

Депутаты Думы в среду рассмотрят законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», внесенный в нижнюю палату ранее.

Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Вячеслав Володин. 

Проект закона был внесли в думу еще в 2003 году, в числе авторов документа тогда выступил сам Володин, который в то время являлся парламентарием. Проект приняли в первом чтении также в 2003 году, а в ноябре 2017 года в ГД РФ создали рабочую группу по подготовке ко второму чтению.

По словам политика, зарплата нередко в меньшем объеме выплачивается женщинам, чем мужчинам. Потому, считает Володин, эти все вопросы требуют регулирования и изучения на законодательном уровне.

 

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #рф #володин #политика
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